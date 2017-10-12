Gilan Holding успешно участвовал в выставке «Карьера»

2017-10-12 12:49 | www.apa.az | 3

Gilan Holding принял успешное участие в 11-ой Азербайджанской международной выставке «Карьера».

На продолжавшейся три дня выставке стенд Gilan Holding посетили многочисленные соискатели работы, студенты, жители столицы. Сотрудники холдинга ответили на вопросы посетителей стенда об имеющихся вакансиях, некоторых из них пригласили на интервью.

Gilan Holding успешно участвовал и в прошлогодней выставке и привлек к своей программе стажировки большое число талантливых кандидатов. В результате они приобрели богатый опыт и наладили новые связи в деловой среде. Некоторым из кандидатов удалось подняться по карьерной лестнице и вступить в ряды ценных сотрудников Gilan Holding.