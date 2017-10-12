Новруз Мамедов: Зачем и кому нужно ПАСЕ?

2017-10-12 11:00 | www.oxu.az | 5

«Несправедливость и коварство ПАСЕ как структуры к Азербайджану вызывает сожаление и разочарование».

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель главы Администрации президента Азербайджанской Республики, завотделом по внешним связям Аппарата президента Новруз Мамедов.

По мнению Н.Мамедова, создается такое впечатление, что ПАСЕ служит интересам не Европы, а конкретных лиц и кругов: «Некоторые сидящие в ПАСЕ люди ведут себя почти как инквизиторы и видят свою работу в назначении наказания. Если в ПАСЕ считают, что их основная миссия – назначать наказание партнерам, а сами не имеют никаких обязательств, то зачем и кому нужна такая структура?».

Н.О.

