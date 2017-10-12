Министр туризма рассказал о новшествах в рамках II Бакинского шопинг-фестиваля (версия 2)

2017-10-12 13:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Проведение второго Бакинского шопинг-фестиваля ознаменуется рядом новшеств, сказал в четверг на пресс-конференции министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

По его словам, в рамках второго шопинг-фестиваля впервые будут представлены специальные турпакеты.

"Второй Бакинский шопинг-фестиваль представит для туристических агентств специальные турпакеты, включающие в себя авиабилет, трансфер, страхование, проживание в отеле, а также организацию шопинг-туров в магазины", - сказал министр.

По словам Гараева, в отличие от прошлого фестиваля, в этот раз не будет специально приглашенных звезд.

"В одно время с шопинг-фестивалем в Баку будет проходить джазовый фестиваль. Поэтому, мы не видим необходимости в приглашении зарубежных звезд. Для стимулированию туристов также будет проводиться моментальная лотерея, а на площади Фонтанов будет действовать Фан-зона фестиваля. В этот раз мы также решили не проводить концертные программы в торговых центрах и перенесли их в специальные концертные залы", - сказал Гараев.

Очередной Бакинский шопинг-фестиваль, цель которого превратить Баку в региональный центр торговли, пройдет с 15 октября по 15 ноября.

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система “Tax Free”. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами “Baku Shopping Festival - Tax Free”, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера “Baku Shopping Festival - Tax Free” не являются участниками системы Tax Free. Данная определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/банковский счёт. Таким образом, во время фестиваля вы приобретаете понравившиеся товары по более выгодным ценам.

В фестивале участвуют все магазины, рестораны и другие объекты, которые располагаются в Баку и на которых есть логотип Бакинского шопинг-фестиваля.

Отметим, что проведением Бакинского шопинг-фестиваля занимается Бюро конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Впервые Бакинский шопинг-фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Бакинский шопинг-фестиваль стимулирует увеличение оборота продаж, предоставляя выгодные условия шопинга и возможности развлекательного характера не только туристам, но и местным потребителям.

(Автор: Анвар Мамедов)