Азербайджан увеличит турпоток в осеннее межсезонье (версия 2)

2017-10-12 13:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен увеличить число прибывающих в страну в осеннее межсезонье туристов, сказал в четверг министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции, посвященной проведению в октябре в столице второго шопинг-фестиваля.

По его словам, Баку всегда пользуется популярностью туристов, как в летний, так и в зимний сезоны, но осенью прирост туристов несколько снижается.

"Основной задачей второго Бакинского шопинг-фестиваля является увеличение туристического потока в Азербайджан в осенний период. Как вы знаете, по итогам летнего сезона число туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре также наблюдался рост, но он был незначительным - всего семь процентов. Поэтому мы хотим увеличить число туристов в октябре и ноябре", - сказал министр.

По данным министерства, число туристов, посетивших Азербайджан, в январе-сентябре 2017 года превысило 2,07 миллиона человек.

(Автор: Анвар Мамедов)