На территории Азербайджана ожидаются грозы, временами – дожди

2017-10-12 12:58 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 17-20°, в Баку ночью 13-15°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди. Утром в отдельных местах будет туман. Западный ветер кое-где усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 18-23°, в горах ночью 1-6°, днем 6-10° тепла.