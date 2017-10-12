BP не ожидает серьезного роста цен на нефть в следующем году

2017-10-12 13:01 | www.apa.az | 3

Заместитель старшего экономиста BP Владимир Дребенцов 24 октября прибудет в Азербайджан.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил вице-президент компании BP-Azerbaijan по международным отношениям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли. По его словам, в рамках визита В.Дребенцов встретится с представителями правительства и СМИ.

Вице-президент добавил, что офис экономистов BP не ожидает серьезного роста цена на нефть в 2018 году.