Министры обороны стран СНГ встретились с президентом Таджикистана

2017-10-12 11:12 | www.oxu.az | 4

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с министрами обороны стран-членов СНГ, прибывших в Душанбе на совместное заседание, сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметим, что для участия в заседании в Душанбе также прибыл министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

Рахмон выразил благодарность министрам за 25 лет стабильности на пространстве СНГ благодаря развитию многостороннего сотрудничества и поддержанию безопасности.

Президент Таджикистана также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления военно-технического сотрудничества в области обороны.

В ходе встречи участники обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности, в частности, в Афганистане, обстановку на границе, борьбу с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

В Душанбе сегодня состоится заседание Совета глав минобороны стран СНГ под председательством главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу.

Участники обсудят около 20 актуальных вопросов, включая безопасность в Центральной Азии и развитие объединенной системы ПВО.

Напомним, что в 2018 году председательство в СНГ переходит к Таджикистану.

Н.Г.