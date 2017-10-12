Президент Болгарии обсудит в Баку сотрудничество в сфере энергетики

2017-10-12 13:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев 13-14 октября посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает в четверг сайт главы болгарского государства.

Как отмечается, президент проведет в Баку ряд встреч, в рамках которых обсудит сотрудничество в сферах политики, торговли, экономики, энергетики, транспорта, образования, науки и культуры, а также актуальные международные проблемы и вопросы глобальной безопасности и миграции.

Как сообщают болгарские СМИ, центральной темой визита может стать обсуждение поставок азербайджанского газа в Болгарию. Поставки азербайджанского газа в Болгарию возможны благодаря газовому интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Как сообщила ранее Trend исполнительный директор компании ICGB AD (оператор проекта) Теодора Георгиева, разработка плана реализации IGB находится на финальной стадии согласования. Строительство интерконнектора планируется начать в 2018 году

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа. Стоимость проекта оценивается примерно в 240 миллионов евро.

(Автор: Азад Гасанли)

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