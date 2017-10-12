Супермаркеты и аптеки впервые стали участниками Бакинского шопинг-фестиваля

2017-10-12 14:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Регистрацию для участия во втором Бакинском шопинг-фестивале прошли 578 компаний, сказал в четверг на пресс-конференции министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

По его словам, по сравнению с прошлым фестивалем, число участников выросло в 2,8 раза.

"Если в рамках прошлого фестиваля возврат НДС осуществляли 172 участника, то в рамках второго шопинг-фестиваля их число уже составляет 467 компаний. Кроме того, в этот раз регистрацию прошли 111 компаний, которые не осуществляют возврат НДС, но являются партнерами фестиваля. В прошлый раз таких партнеров было всего 33. Таким образом, если в прошлом фестивале участвовало всего 205 компаний, то в этом году их число выросло почти втрое", - сказал министр.

Гараев отметил, что впервые во втором шопинг-фестивале примут участие сети супермаркетов, а также аптеки.

"В этот раз к числу участников присоединились две сети супермаркетов - Neptun и Bravo. При этом возврат НДС в них не будет затрагивать продукты питания", - добавил Гараев.

Очередной Бакинский шопинг-фестиваль, цель которого превратить Баку в региональный центр торговли, пройдет с 15 октября по 15 ноября.

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система “Tax Free”. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами “Baku Shopping Festival - Tax Free”, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера “Baku Shopping Festival - Tax Free” не являются участниками системы Tax Free. Определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/банковский счёт.

В фестивале участвуют все магазины, рестораны и другие объекты, которые располагаются в Баку и на которых есть логотип Бакинского шопинг-фестиваля.

Отметим, что проведением Бакинского шопинг-фестиваля занимается Бюро конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма Азербайджана. Впервые Бакинский шопинг-фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Бакинский шопинг-фестиваль стимулирует увеличение оборота продаж, предоставляя выгодные условия шопинга и возможности развлекательного характера не только туристам, но и местным потребителям.

(Автор: Анвар Мамедов)