Абульфас Гараев: «Шопинг-фестиваль будет стимулировать приток туристов в Азербайджан»

2017-10-12 13:24 | www.apa.az | 3

Состоялась пресс-конференция в связи со II шопинг-фестивалем, который начнется в Баку 15 октября.

Как сообщает АПА-Экономикс, на пресс-конференции министр культуры и туризма Абульфас Гараев заявил, что фестиваль будет стимулировать приток туристов в Азербайджан. По его словам, число участников II шопинг-фестиваля возросло. Так, зарегистрировано 467 предприятий, а количество участников равно 578-ми.

Официальными партнерами фестиваля являются Министерство налогов, «Азербайджанские авиалинии», ASAN Xidmət и Azər-Türk Bank.

Шопинг-фестивали входят в число самых ожидаемых покупателями мероприятий. На протяжении определённого промежутка времени покупателям предоставляется возможность приобрести товары и услуги по самым выгодным ценам. А гражданам Азербайджана и зарубежным гостям Бакинский шопинг-фестиваль предоставляет эту возможность дважды в год на протяжении целого месяца.

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система Tax Free. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 AZN в магазинах, отмеченных стикерами «Baku Shopping Festival - Tax Free», получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера не являются участниками системы Tax Free. Данная определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/счёт.