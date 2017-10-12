Союзничество США и Турции в пяти пунктах

2017-10-12 14:23 | www.trend.az | 3

Руфиз Хафизоглу

Решение прокуратуры Нью-Йорка об аресте экс-министра экономики Турции Зафера Чаглаяна, политика США по вооружению сирийского крыла террористической организации РПК – боевиков YPG/PYD, а также заключенный между Анкарой и Москвой контракт на покупку ЗРК С-400, совместные военные операции, проводимые совместно Турцией, Ираном и Россией в сирийском Идлибе, и, наконец, недавний арест сотрудника посольства США в Анкаре, является всего лишь видимой частью кризиса в отношениях между США и Турцией.

Если рассмотреть все приведенные факты, то можно прийти к выводу, что Турция имеет полное право подвергнуть критике действия Вашингтона в отношении Анкары.

Как известно, Турция никогда не присоединялась к западным санкциям в отношении Ирана, и это говорит о том, что решение прокуратуры Нью-Йорка об аресте экс-министра экономики Турции Зафера Чаглаяна по обвинению в поддержке развития экономики Ирана носят политических характер.

Очевидно также, что если Турция и США являются союзниками по НАТО, то любая угроза, в отношении одного союзника должна оцениваться в качестве угрозы в отношении других членов альянса. Собственно, исходя из этого принципа, можно утверждать, что вооружение сирийского крыла РПК (YPG/PYD) со стороны США абсолютно противоречит духу союзничества между Вашингтоном и Анкарой.

В свою очередь, совместная военная операция Турции, Ирана и России в сирийском городе Идлиб, объясняется необходимостью создания зоны деэскалации в Сирии. Эти решительные шаги предприняты Турцией, Россией и Ираном с целью скорейшего разрешения сирийского кризиса, в то же время США вооружают отряды боевиков YPG/PYD, не скрывающих намерения создать «курдское государство» на территории Сирии. И это представляет реальную угрозу не только для Анкары и Тегерана, но и для всего региона в целом.

Затронув вопрос сотрудничества Анкары и Москвы в оборонной сфере, следует принять во внимание приведенный турецкими властями факт, что до сих пор ни кто, кроме России, не предложил Турции доступную цену для закупки современных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Ранее, как известно Турция вела безрезультатные переговоры с Францией и другими союзниками по НАТО для закупки ЗРК. Следовательно, если партнеры по альянсу не намерены обеспечить безопасность своего союзника, то Анкара имеет полное право обеспечивать свою безопасность, приобретая вооружение и оборонные технологии в других странах.

Наконец, если США утверждают, что американская судебная система является независимой и отрицает необходимость экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, причастность которого к попытке военного переворота доказана, то почему в Вашингтоне с сомнением и недоверием относятся к решениям судебной системы Турции? И в заключении, зачем Вашингтон намеренно идет на ухудшение отношений с Анкарой из-за одного сотрудника генконсульство, который, к тому же является гражданином Турции, а не США?

Как известно на будущей неделе в Анкару прибудет делегация США для решения недавнего кризиса в отношениях сторон. Как бы не сложились эти переговоры, и даже если стороны разрешат кризис, вызванный арестом работника генконсульства, отношения Анкары и Вашингтона по-прежнему омрачены четырьмя нерешенными проблемами, что в дальнейшем может обернуться куда более серьезными последствиями.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

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