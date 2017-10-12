Администрация Президента: Армения пропагандирует нацистскую идеологию (ФОТО)

2017-10-12 14:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку прошла международная конференция на тему «Консолидация и единство народов как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира».

Конференция состоялась при совместной организации азербайджанского представительства Международного союза "Наследники победы", министерства молодежи и спорта и Организации ветеранов Азербайджана в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне. В ней приняли участие представители 19 стран, официальные лица, депутаты, представители организаций гражданского общества Азербайджана, другие участники.

"Прошло более 70 лет со дня окончания Второй мировой войны. Но, к сожалению, сегодня мы являемся свидетелями того, как современные фальсификаторы сознательно и преднамеренно пытаются исказить историю той страшной войны, очернить подвиги наших дедов и отцов, реабилитировать изменников и пособников врага", - сказал на конференции заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана Арастун Мехтиев.

Он отметил, что два года назад на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, которую поддержали 126 государств. «Вызывает недоумение то, что среди этих стран была и Армения, на территории которой на государственном уровне распространяется нацистская идеология. В Армении идет процесс героизации военных преступников. Там установлен памятник пособнику нацистского режима Гарегину Нжде, от рук которого погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Кстати, в церемонии открытия участвовал президент этой страны. Одним словом, создатель "армянского легиона" СС стал национальным героем», - сказал Мехтиев.

Он отметил, что эти действия были осуждены многими странами и ветеранами. «Армения и сегодня пропагандирует нацистскую идеологию. На протяжении более двадцати пяти лет Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов Азербайджана находятся под армянской оккупацией. В результате этнических чисток, как в самой Армении, так и на оккупированных территориях, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев», - сказал Мехтиев.

Он добавил, что идея национального превосходства и захватническая политика Армении угрожают безопасности не только региона, но и осложняют борьбу с экстремизмом и национализмом во всем мире. «Лишь объединившись, усилив информационно-просветительскую деятельность и пропагандистскую работу, можно разоблачить носителей фашистской идеологии и добиться положительных перемен. И в этом вопросе у нас должна быть четкая и решительная позиция», - сказал он.

Мехтиев напомнил, что азербайджанский народ внес огромный вклад в победу над фашизмом. «Во время войны Баку в полной мере обеспечивал фронт топливом. В борьбе с фашизмом принимали активное участие до 600 тысяч наших граждан, почти половина из них погибла. Тогда население Азербайджана составляло 3,4 миллиона человек, и воевал практически каждый пятый гражданин», - сказал он.

Мехтиев также подчеркнул, что государство проявляет большое внимание, заботу об участниках ВОВ и членах их семей, что является одним из приоритетных направлений. Государство предоставляет им различные льготы. Также со стороны главы государства участникам войны и членам их семей оказывается материальная помощь. По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане ежегодно торжественно отмечается День Победы, сказал он.

Мероприятие продолжилось выступлением других участников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)