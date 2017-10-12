В этом году в Тегеране планируется трехсторонняя встреча - Россия, Иран, Азербайджан

2017-10-12 13:53 | www.apa.az | 3

В этом году в Исламской Республике Иран планируется трехсторонняя встреча между Россией, Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что визит главы государства Владимира Путина в Иран для участия в трехсторонней встрече прорабатывается.

«В принципе, планируется трехсторонняя встреча - Россия, Иран, Азербайджан», - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, визита должен состояться до конца этого года.