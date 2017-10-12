За содействие в получении визы в посольстве США по поддельным документам Рамину Гаджилы и другим лицам вынесен приговор

2017-10-12 14:10 | www.apa.az | 4

В Насиминском районном суде завершился процесс по уголовному делу граждан, обвиняемых в подмене полномочий должностных лиц при подделке государственных наград, печатей, штампов и бланков, их незаконном изготовлении и продаже, а также использовании поддельных документов.





Как сообщает АПА, согласно вердикту суда, обвиняемый Рамин Гаджилы приговорен к условному наказанию с испытательным сроком 2 года.





Другие подсудимые – Анар Велиев, Галиб Фараджов, Орхан Акберов, Гисмет Мамедов и Джавид Мамедов приговорены к двум годам принудительных работ.



Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что Гаджилы Рамин Расим оглы предъявлял в Консульский отдел посольства США в Азербайджане поддельные документы с целью оформления виз для лиц, желающих посетить Соединенные Штаты.

Согласно обвинению, для получения виз в США подделывались справки с места работы, зарплатах лиц, которые обращались к ним.

Затем к уголовному делу в качестве обвиняемых лиц были привлечены Анар Велиев, Галиб Фараджев, Орхан Акберов, Гисмет Мамедов и Джавид Мамедов.

Было установлено, что Р.Гаджилы с целью наживы вступил в предварительный преступный сговор с Гисметом Мамедовым для подготовки, фальсификации и продажи официальных правовых документов. Р.Гаджилы, являясь председателем НПО «Европейское движение Азербайджана», представился желающему получить визу в США Г.Мамедову как директор ООО «Elend Educational And Travel Agency», которое консультирует желающих получить визу людей. Тем самым он злоупотребил полномочиями ответственного лица.

Отметим, приговор был вынесен недавно.