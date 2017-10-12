Пикя Ахундова провела творческий вечер, объединив эстрадных и классических исполнителей (ФОТО)

2017-10-12 14:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева прошел творческий вечер композитора и пианистки, лауреата международных конкурсов Пикя Ахундова, сообщает Trend Life. Вечер был организован телеканалом Mədəniyyət (Культура) и при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и Государственной филармонии имени Муслима Магомаева.

Пикя Ахундова приобщилась к музыке с раннего детства. Ее мать Ирада Асланова – преподавательница музыки. Росла девочка под прекрасную фортепианную музыку, что сыграло решающую роль в формировании музыкального слуха, познании чудесного мира нот. Пикя училась в трех отделениях музыкальной школы имени Бюльбюля - фортепианном, композиторском и теории музыки, которые впоследствии, в 2001 году окончила с отличием. Впоследствии с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. Талант Пикя Ахундовой как композитора полностью раскрылся, когда она училась еще в восьмом классе. Первый свой романс она написала на стихи Молла Панаха Вагифа "К сожалению, нет". Этот романс впервые исполнил Амиль Гасаноглу на государственном концерте в честь приезда в Азербайджан известного виолончелиста Мстислава Ростроповича. Через год Пикя Ахундова с этим романсом стала обладателем гран-при конкурса песни "Золотой ключ-99", которую исполнил легендарный Мирза Бабаев. Свою первую международную победу завоевала на конкурсе молодых пианистов-композиторов в Санкт-Петербурге в 2000 году. Тогда ей было всего 16 лет!

С тех пор творчество Пикя Ахундова находит живой отклик в сердцах меломанов, ее произведения всегда с особой теплотой воспринимаются слушателями.

В концертной программе приняли участие исполнители эстрадных и классических песен, среди которых были заслуженные артисты Айгюн Бейляр, Лала Мамедова, Заур Амирасланов, певцы Забита Алиева, Сабина Арабли, Орхан Джалилов, Вюсал Гаджиев, тарист Шахрияр Иманов, ритм-группа "Natiq" под управлением заслуженного артиста Натига Ширинова и другие. Выступление прошло в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Гулиева под управлением дирижера Фархада Гараюсифли Азербайджанского телевидения и радио. Произведения автора и исполнение артистов было встречно овациями зрительного зала.

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(Автор: Вугар Иманов)