Центробанк Азербайджана привлечет 200 млн манатов на депозитном аукционе

2017-10-12 14:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 16 октября проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 200 миллионов манатов, сообщает ЦБА в четверг.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель привлечения депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 13 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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