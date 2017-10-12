Увеличились расходы SOCAR на завод STAR в Турции

2017-10-12 14:47 | www.apa.az | 4

Расходы на реализуемый SOCAR в Турции проект нефтеперерабатывающего завода STAR увеличились.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал глава компании SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов. По его словам, это связано с определенными техническими изменениями в проектировании завода: «Проектирование завода началось в 2011 году. После мы расширили ассортимент сортов нефти, которые будем поставлять на завод. В связи с этим в проектирование завода внесено достаточно много изменений. Нам нужны будут большие резервуары».

З.Гахраманов отметил, что стоимость проекта выросла с 5,4 млрд. до 6 млрд. долларов: «Часть финансирования осуществит Государственный нефтяной фонд, о финансировании остальной части ведутся анализы».

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении уставного капитала нефтеперерабатывающего завода STAR на 1 млрд манатов.