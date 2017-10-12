Caspian European Club обратился к президенту Ильхаму Алиеву

2017-10-12 15:00 | www.apa.az | 4

Caspian European Club и Caspian American Club направили письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с просьбой рассмотреть возможность продлить срок приостановления проверок государственными регулирующими органами компаний частного сектора еще на 2 года.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил член правления и глава комитета по налогам и таможне Caspian European Club и Caspian American Club Мустафа Аббасбейли. По его словам, в письме говорится о том, что предприниматели страны удовлетворены реализацией подписанного 2 года назад указа Президента АР о приостановке проверок в предпринимательских субъектах, и благодарны за поддержку их деятельности со стороны государства.

Также Мустафа Аббасбейли отметил, что экспертный совет Caspian European Club совместно с компаниями-членами Клуба с учетом международного опыта готовит регулярные предложения по развитию предпринимательства в Азербайджане и сокращению вмешательства регулирующих органов государства.

«Раньше мы направляли отчеты и пакет предложений президенту Ильхаму Алиеву два раза в год, сейчас в связи с реализуемыми в стране реформами периодичность отчетов увеличилась. Отчеты и пакеты предложений охватывают различные сектора экономики и отражают реальную ситуацию о вмешательстве государственных структур в деятельность частного сектора», - сказал он.

Мустафа Аббасбейли добавил, что в направленных нами предложениях мы отражаем те моменты, которые на сегодняшний день необходимо внедрить для того, чтобы бизнес смог оказать максимальную поддержку государству в постнефтяной период, который мы сейчас переживаем.

«Мы благодарны за то, что большая часть наших предложений была принята. Благодаря этим предложениям, за короткий период частный бизнес сможет увеличить свою долю в заполнении бюджета и продемонстрирует хорошие результаты по созданию новых рабочих мест, производству конкурентоспособной продукции», - завершил Мустафа Аббасбейли.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является Его Превосходительство президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.