ОДКБ об урегулировании карабахского конфликта

2017-10-12 11:39 | www.oxu.az | 4

«Урегулирование конфликта возможно только мирным путем».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на News.am, об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров на пресс-конференции в Ереване.

Отвечая на вопрос о поставках членами ОДКБ вооружения Азербайджану, начальник Объединенного штаба отметил, что если какие государства и сотрудничают – догадываюсь, о чем вы говорите — в каждом государстве есть институты и руководители, они глубоко и серьезно оценивают.

«Главная задача сохранить баланс, а в дальнейшем урегулировать конфликт. Я уже говорил на пресс – конференции на полигоне. Различными действиями различных структур, наверно, все равно наступит спокойствие и мир. Хоть я и при погонах, уверен, что урегулирование возможно только мирным путем. А насчет вооружения — свято место пусто не бывает. Если кто-то настроен иметь вооружение, будет стремиться к этому», - отметил Анатолий Сидоров.

Н.О.