Джавид Гурбанов: Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс полностью завершено (версия 2)

2017-10-12 15:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) полностью завершено, сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные доро" Джавид Гурбанов в ходе выступления на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в четверг в Баку.

Он отметил, что в конце месяца состоится церемония ввода железной дороги в эксплуатацию.

"БТК позволит создать условия для снижения тарифов, сокращения времени на перевозки. Работы по строительству железной дороги уже завершены, проведены все необходимые тесты. В конце месяца БТК будет введена в эксплуатацию", - сказал Гурбанов.

Как сообщалось ранее, церемония ввода железной дороги в эксплуатацию состоится 30 октября в Баку.

Напомним, что железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Максим Цурков)