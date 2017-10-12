В руководстве банка ВТБ (Азербайджан) новое назначение

2017-10-12 15:03 | www.apa.az | 4

Новым членом правления банка ВТБ (Азербайджан) назначен директор финансового департамента банка ВТБ (Азербайджан) Роман Рудаков.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, Роман Рудаков окончил Белгородский государственный университет, а также Московский государственный институт стали и сплавов. Имеет большой опыт в банковской сфере - занимал руководящие должности в таких российских банках, как «Уралсиб», «ПромСервисБанк», «Банк Александровский» и другие. С 2017 года возглавляет финансовый департамент в банке ВТБ (Азербайджан).