Состоялась презентация книги «Армяне-мусульмане. Новые участники геополитических игр в регионе»

2017-10-12 15:04 | www.apa.az | 4

Состоялась церемония презентации книги под названием «Армяне-мусульмане. Новые участники геополитических игр в регионе», автором которой является журналист-аналитик Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте АР Араз Гурбанов.



Как сообщает АПА, в мероприятии наряду с автором приняли участие заместитель заведующего отделом внешних связей Администрации Президента Арастун Габиббейли, руководитель ЦСИ Фархад Мамедов, заместители председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов, Сиявуш Гейдаров и другие участники мероприятия.



Выступая на презентации, Фархад Мамедов отметил, что книга является составной частью нового проекта, разработанного в рамках информационной войны с Арменией.

А. Габиббейли, научный консультант книги, доктор философии по филологии Масиага Мухаммеди, член Милли Меджлиса, директор Института кавказоведения НАНА, доктор исторических наук, профессор Муса Гасымлы, рецензент, доктор исторических наук, профессор Махаббат Пашаева и автор Араз Гурбанов затронули вопрос новизны и сути исследовательской работы, представили информацию о нашедших отражение в произведении искусственных этнополитических проблемах, угрозах территориальной целостности, этнической и религиозной стабильности Армении, Азербайджана, Турции, Грузии. Они подчеркнули значимость ведения правильной и целенаправленной агитационной работы для предотвращения этих угроз.

На презентации присутствовали представители Администрации Президента Азербайджана, члены Милли Меджлиса, ученые, политические и военные эксперты, представители правоохранительных органов и СМИ.