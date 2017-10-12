В Украине футбольные фанаты избили депутата Рады

2017-10-12 11:50 | www.oxu.az | 4

Фанаты футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1», депутата Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрия Березу. Инцидент произошел на стадионе «Днепр-Арена» во время матча 16-го тура второй лиги чемпионата Украины, передает Oxu.Az со ссылкой на ua.tribuna.com.

Во время драки у болельщиков «Днепра-1» отобрали баннеры и барабан. Фанаты «Днепра» вывесили также баннер: «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш "Причал" (неофициальный сайт болельщиков днепровского клуба)».

После произошедшего народный избранник сказал телеканалу «112 Украина», что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. «Те, кто приходит на стадион не болеть, а драться, — им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... В данный момент это и есть для меня внутренний враг», - отметил парламентарий.

Он добавил, что на «больных людей» не обижается. «У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год — и как он упорно хлопал в ладоши, поддерживая команду», - подчеркнул Береза.

Н.О.