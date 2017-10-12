Назначен новый член правления банка ВТБ (Азербайджан)

2017-10-12 15:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Директор финансового департамента Роман Рудаков назначен новым членом правления банка ВТБ (Азербайджан), говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Роман Рудаков окончил Белгородский государственный университет, а также Московский государственный институт стали и сплавов. Имеет большой опыт в банковской сфере - занимал руководящие должности в таких российских банках, как «Уралсиб», «ПромСервисБанк», «Банк Александровский» и другие.

С 2017 года возглавляет финансовый департамент в банке ВТБ (Азербайджан).

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ООО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.