Легендарный футболист избран президентом страны

2017-10-12 15:09 | www.apa.az | 4

Легендарный футболист Джордж Веа избран новым президентом своей страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», бывший нападающий «Милана» опередил своего соперника на президентских выборах в Либерии.

По итогам голосования Веа опередил своего главного конкурента Джозефа Бокая.

Бывший форвард, забивший в 1987-2003-х годах 22 гола в 60 матчах за сборную Либерии, в своей карьере кроме «Милана» защищал честь «Монако», ПСЖ, «Челси», «Манчестер Сити» и «Марселя».

Отметим, что Джордж Веа стал обладателем «Золотого мяча» в 1995-ом году.