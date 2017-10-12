Полномочие Кабмина Азербайджана передано минкультуры

2017-10-12 15:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Зоны охраны природно-ландшафтных объектов, исторических, археологических, градостроительных, архитектурных и монументальных памятников искусства в Азербайджане отныне будет устанавливать министерство культуры и туризма.

В связи с этим Кабмин Азербайджана внес изменение в «Порядок применения степени охраны культурных ценностей».

Согласно действовавшему варианту документа, для обеспечения охраны зон природно-ландшафтных объектов, исторических, археологических, градостроительных, архитектурных и монументальных памятников искусства эти зоны определял Кабмин Азербайджана.

Согласно внесенным изменениям, с целью охраны природно-ландшафтных объектов, исторических, археологических, градостроительных, архитектурных и монументальных памятников искусства, за исключением территорий Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Государственного историко-этнографического заповедника «Гала», зоны охраны этих объектов будет устанавливать минкультуры, а на территории заповедников «Ичеришехер» и «Гала» - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)