SOCAR в 2018 году транспортирует по нефтепроводу Баку- Новороссийск 1,3 млн. тонн нефти

2017-10-12 15:32 | www.apa.az | 3

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и российская «Транснефть» заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку- Новороссийск.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде. По его словам, объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн. тонн. «На текущий год объемы поставок нефти по трубопроводу Баку- Новороссийск определены на уровне 1,3 млн. тонн».

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.