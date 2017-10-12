Шойгу заявил об ухудшении ситуации в Афганистане

2017-10-12 12:00 | www.oxu.az | 5

"Ситуация в Афганистане динамично меняется не в лучшую сторону".

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Россия и Таджикистан проводят совместные учения, направленные на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе.

"Естественно, с оглядкой на вас, то, что происходит на границе Таджикистана.

Я имею в виду, в первую очередь, Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону", - сказал Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо.

Глава Минобороны РФ также отметил, что "есть вопросы, связанные с работой российской военной базы" в Таджикистане.

"Но это текущие дела. Думаю, что мы их обсудим и найдем приемлемые решения. Во всем остальном наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере развивается достаточно успешно", - сказал он.

Н.Г.