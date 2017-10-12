Беларусь и Шанхай планируют провести конкурс совместных научно-технических проектов

2017-10-12 15:31 | www.trend.az | 3

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Комиссия по науке и технологиям народного правительства Шанхая (КНР) планируют провести конкурс совместных белорусско-китайских научно-технических проектов. Об этом шла речь во время встречи председателя ГКНТ Александра Шумилина с заместителем председателя Комиссии по науке и технологиям народного правительства Шанхая Ма Синфа, сообщили Белта в пресс-службе ГКНТ.

Планируется, что в 2018 году пройдет заседание белорусского и китайского ведомств по научно-техническому сотрудничеству и будет объявлен конкурс совместных белорусско-китайских научно-технических проектов.

На встрече обсуждались также перспективные направления двустороннего научно-технического и инновационного сотрудничества, в том числе в области машиностроения, электроэнергетики, биотехнологий, медицины, экологии и природопользования. В ближайшее время стороны намерены определить несколько высокотехнологичных проектов для совместной реализации.