Кризис в отношениях США и Турции может решиться очень скоро - секретарь президента

2017-10-12 15:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Кризис в отношениях США и Турции может решиться очень скоро, так как этот кризис не носит глобальный характер, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По его словам, Турция и США являются союзниками и сотрудничают во многих сферах, также они являются членами международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Как сказал Калын, Турция ждет от США большей поддержки как от своего самого близкого союзника.

Отметим, что США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США. Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США. Власти страны отметили, что арестованный сотрудник генконсульства США имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган отметил, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем своей страны в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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