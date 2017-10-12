Министр экономики Ирана 23 октября приедет в Азербайджан

2017-10-12 16:05 | www.apa.az | 4

Министр экономки и финансов Ирана Масуд Карабасиан совершит визит в Азербайджан.

Как сообщил АПА пресс-секретарь посольства Ирана в Азербайджане Мухаммедрза Наджафи, визит состоится 23-24 октября.

По его словам, в рамках визита Масуд Карабасиан встретится с министром финансов Азербайджана Шахином Мустафаевым. Во время встречи будут обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами.

Планируется также встреча Масуда Карабасиана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам М.Наджафи, это первый визит Масуда Карабасиана в Азербайджан в качестве сопредседателя межправительственной комиссии Азербайджан-Иран по вопросам экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества.