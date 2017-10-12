Дорожная полиция обратилась к владельцам механических транспортных средств

2017-10-12 16:21 | www.apa.az | 3

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с соблюдением требований стандартов государственных регистрационных знаков механических транспортных средств.

Как сообщили АПА в ведомстве, в последнее время зафиксированы случаи нарушения на некоторых транспортных средствах требований предусмотренных законодательством стандартов государственных регистрационных знаков.

«Отдельные водители с помощью различных средств преднамеренно удаляют знак дефиса, выбитый на номерах, якобы для придания ему более привлекательного вида. При этом они не учитывают, что данное деяние представляет собой нарушение правил дорожного движения. Удаление символа, который кажется водителю обычной маленькой черточкой, расценивается как нарушение требований стандартов государственных регистрационных знаков, что дает право сотрудникам дорожной полиции применять штрафы в отношении таких водителей», - говорится в заявлении.

Дорожная полиция доводит до сведения владельцев транспортных средств и водителей, что для предотвращения случаев нарушение требований (дефис, удаление линий рамки) стандарта, предусмотренного законодательством в государственных регистрационных знаках транспортных средств, отводится 1 месяц. В противном случае, водители будут привлечены к административной ответственности с запретом на эксплуатацию транспортного средства. Также в случае выявления подобных фактов на электронных протоколах, составленных с помощью специальных технических средств, в отношении совершивших административное правонарушение лиц будет применено дополнительное административное взыскание.