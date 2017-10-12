СМИ узнали о ненависти Трампа к сотрудникам Белого дома

2017-10-12 12:10 | www.oxu.az | 5

Издание Vanity Fair в среду сообщило, что президент США Дональд Трамп однажды заявил начальнику собственной службы безопасности Кейту Шиллеру, что питает ненависть практически ко всем сотрудникам Белого дома.

«Я ненавижу всех в Белом доме! Есть несколько исключений, но я их ненавижу!», - якобы заявил в одном из приступов гнева Трамп.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили изданию два источника в Белом доме.

Также Vanity Fair утверждает, что глава аппарата Белого дома Джон Келли и глава Пентагона Джеймс Мэттис уже обсуждали друг с другом, что они будут делать в том случае, если Трамп прикажет нанести ядерный удар.

«Справятся ли они (Келли и Мэттис) с ним (с Трампом)?», - задался вопросом источник издания.

Н.О.