Региональный президент BP рассказал о перспективах Азербайджана в сфере энергетики

2017-10-12 12:15 | www.oxu.az | 3

«Азербайджан имеет потенциал стать в будущем региональным энергетическим центром. Я очень рад, что BP играет большую роль в этом процессе».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс на открытии международного нефтяного саммита Argus в Баку.



«Хочу привести 3 примера. Во-первых, окончательное инвестиционное решение, принятое в декабре 2013 года партнерами по консорциуму BP-SOCAR-Шахдениз, открыло путь для строительства Южного газового коридора. Общая стоимость инвестиционного портфеля оценивается в 40 млрд долларов. Во-вторых, подписание BP и ее партнерами по консорциуму Азери-Чираг-Гюнешли нового «Контракта века» поспособствует очередной волне крупных инвестиций в нефтяную инфраструктуру Азербайджана. В-третьих, запасы нефти и газа, выявленные в рамках проектов на мелководной части Абшеронского полуострова по соглашению между SOCAR и BP, открыли новую страницу и могут стать источником поставок для крупной региональной нефтегазовой инфраструктуры».

А.М.

