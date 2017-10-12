Азербайджанские красавицы из регионов страны в Beauty of the World Azerbaijan (ФОТО)

2017-10-12 15:46 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Dreamland Golf Club пошел вечер, посвященный национальному конкурсу красоты "Beauty of the World Azerbaijan", организованного при содействии World Beauty Congress, сообщила Trend Life директор и автор проекта Нармин Сафарова.
В мероприятии приняли участие звезды шоу-бизнеса, представители СМИ, медийные лица. 20 девушек из различных регионов страны представили презентации о родном крае, истории, культуре и традициях, рассказали о своих увлечениях.
Президент World Beauty Congress Замир Гусейнов, продюсер проекта Турал Ганн, народная артистка Малейка Асадова приветствовали участниц конкурса, рассказали об условиях и пожелали успехов. Финалистам будет предоставлен шанс побороться за корону конкурса и представить Азербайджан на международной арене. На протяжении трех месяцев участниц и зрителей ожидает ряд интересных мероприятий.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az
(Автор: Вугар Иманов)