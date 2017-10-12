Членство Азербайджана в Европейской организации по аккредитации будет обсуждаться в Берлине

2017-10-12 15:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На заседании Генеральной ассамблеи Европейской организации по аккредитации (ЕА), которое пройдет в Берлине, будет рассмотрен вопрос ассоциированного членства Центра аккредитации Азербайджана.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана Рамиз Гасанов на встрече с главой представительства Евросоюза в Азербайджане, послом Кестутисом Янкаускасом, сообщил в четверг госкомитет.

Гасанов выразил уверенность в том, что в результате осуществляемого в настоящее время твининг-проекта «Усиление национальной системы аккредитации в Азербайджане» между Азербайджаном и ЕА будет подписано соглашения о взаимном признании.

Отметив значение взаимного интереса в связи с развитием отношений между ЕС и Азербайджаном, Янкаускас высоко оценил проводимые в стране системные реформы, направленные на повышение экспортного потенциала ненефтяного сектора.

По его словам, приведение инфраструктуры качества в соответствие с современным опытом служит именно этой политике.

Посол выразил уверенность в том, что ЕС и впредь будет принимать непосредственное участив этом процессе и оказывать необходимую поддержку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)