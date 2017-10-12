SOCAR: НПЗ имени Гейдара Алиева будет обновлен на 85%

2017-10-12 16:25 | www.apa.az | 4

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева будет обновлен на 70-85% в результате модернизации.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал вице-президент по стратегическому развитию SOCAR Тофиг Гахраманов на Международном нефтяном саммите Argus-2017 в Баку.

По его словам, после модернизации, производство бензина на НПЗ будет увеличено с нынешних 1,3 миллиона тонн до 2,2 миллиона, дизеля - с 2,2 миллиона до 2,7 миллиона тонн, авиакеросина - с 600-700 тысяч тонн до 1 миллиона тонн. «В рамках модернизации будет построено 14 новых установок. Процесс модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева будет завершен к 2021 году. Модернизация осуществляется за счет средств Госнефтефонда».