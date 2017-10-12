Где сейчас Гаджи Мамедов?

2017-10-12 12:20 | www.oxu.az | 3

Стало известно место содержания Гаджи Мамедова - бывшего полковника МВД Азербайджана, главы группировки, осуществившей многочисленные заказные убийства, похищения и грабежи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, в настоящее время он находится в исправительном учреждении №3.

Сообщается, что в апреле 2016 года Г.Мамедов из-за проблем со здоровьем был переведен из следственного изолятора Службы госбезопасности, где содержался 11 лет, в специализированное медицинское заведение Пенитенциарной службы в поселке Бина. У него диагностировали болезнь легких.

По завершении лечения он был доставлен в исправительное учреждение №3.

Начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы, полковник Мехман Садыгов сказал, что закон строго запрещает исполняющему наказание органу сообщать СМИ о месте содержания заключенных и их перемещении в пределах Пенитенциарной службы.

Э.А.

