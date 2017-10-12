Новые российские рубли поступили в обращение – ФОТО

2017-10-12 12:25 | www.oxu.az | 5

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей начали поступать в обращение, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва.

"Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку", - добавила Набиуллина.

По ее словам, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности.

"Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам", - объяснила председатель Банка России.

Н.Г.