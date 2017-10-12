Абульфаз Гараев: Второй шопинг-фестиваль предоставит больше возможностей

2017-10-12 12:30 | www.oxu.az | 4

В Баку с 15 октября начнет работу второй по счету шопинг-фестиваль.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев.

Он заявил, что этот фестиваль будет отличаться от первого: «Он отличается как с точки зрения сезона, так и количества участников».

В фестивале примут участие 578 торговых объектов. Магазины и сервис-центры, присоединившись к системе возврата НДС, предоставят туристам и местным покупателям большие возможности.

Министр отметил, что цель фестиваля – привлечение в страну туристов в рабочий период.

Лейла Алиева

