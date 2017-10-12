Натиг Аббасов: Азербайджан готов и далее вносить вклад в стабилизацию мировых цен на нефть

2017-10-12 12:32 | www.oxu.az | 4

«Рост цен на нефть с начала текущего года говорит о правильности предпринятых нефтедобывающими странами шагов».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель министра энергетики Натиг Аббасов на международном нефтяном саммите Argus в Баку.

«Азербайджан был одной из первых стран, который поддержал инициативу ОПЕК по сокращению добычи нефти для стабилизации мировых цен, и до сих пор выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме. Азербайджан готов и далее вносить вклад в стабилизацию мировых цен на нефть».

А.М.

