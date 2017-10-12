В Баку представят древние блюда национальной кухни - фисинджан

2017-10-12 16:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку будут представлены несколько видов блюда азербайджанской кухни – фисинджан, сообщили Trend Life в Центре национальной кулинарии Азербайджана (ЦНКА).

Мероприятие будет организовано 20 октября во Всемирный день кулинарии в ресторане "Сярин". В его рамках будет приготовлено и представлено ряд видов блюда фисинджан.

Существуют несколько видов фисинджана, традиционно блюдо готовится из курицы, или баранины и говядины, добавляют грецкие орехи, соус из алычи, репчатый лук, специи. Фисинджан подается к плову.

Цель мероприятия – рассказать о кулинарных традициях нашей страны, раскрыть некоторые секреты приготовления полезного и древнего блюда – фисинджан.

Наряду с различными видами фисинджана, на мероприятии будет также представлены блюда турецкой и узбекской кухни.

(Автор: Джани Бабаева )