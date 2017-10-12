Генсек СЕ Ягланд попал в коррупционную ловушку армянского лобби - эксперт

2017-10-12 16:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Грязная кампания, проводимая в ПАСЕ против Азербайджана в виде отчета под названием «Деятельность демократических институтов в Азербайджане», доказывает, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, став подручным армянского лобби и получая взятки от него, проводит работу против Азербайджанского государства. Об этом в четверг сказал Trend политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, предвзятое отношение к Азербайджану проявилось на последней осенней сессии ПАСЕ. «Несмотря на то, что время от времени депутаты ПАСЕ с различных трибун и в медиа говорят о том, что являются сторонниками диалога с Азербайджаном, явная антипатия генсека СЕ Ягланда к Азербайджану полностью опровергает эти мнения. Эту позицию мы увидели и на осенней сессии ПАСЕ. Ранее Ягланд, открыто и нагло продемонстрировав проармянскую позицию, сказал, что «Азербайджан обязательно надо наказать». Все это показывает неискренность заявлений о том, что они сторонники диалога. Об этом говорят и принятые резолюции. Вообще Ягланд должен беспокоиться о своей дальнейшей политической карьере, потому что попав в коррупционную ловушку - главное оружие армянского лобби, он стал исполнителем его заказов», - сказал Гулиев.

Как сказал эксперт, почему-то мишенью становятся не другие государства, не выполняющие своих обязательств перед ПАСЕ, а Азербайджан, который привержен демократическим ценностям и независимости.

«Пусть ПАСЕ ответит, почему за последние годы во Франции, Италии, Румынии, Португалии, Польше и еще 12 других странах не выполнены 10 тысяч решений Европейского суда по правам человека? И наконец, если Армения, которая проводит захватническую политику, сделала терроризм и другие проявления преступности государственной политикой, не выполняет решения и резолюции ПАСЕ и Евросуда, то почему не поднимается вопрос об исключении этой страны из СЕ? Почему против Армении не применяются санкции и не принимаются резолюции за геноцид, совершенный против азербайджанского народа, за оккупацию азербайджанских территорий, за нарушение прав более одного миллиона наших граждан? Пусть Ягланд потрудится ответить на эти вопросы, а потом ведет предвзятую кампанию против Азербайджана», - сказал Гулиев.

Эксперт считает, что Азербайджан должен принять решение о том, оставаться ли далее в СЕ, а ПАСЕ в соответствии с этим решением должна подумать, с какими проблемами столкнется в случае, если потеряет такого надежного партнера, как Азербайджан, играющего важную роль в региональной безопасности. «Момент настал. К сожалению, в такой важной политической структуре, как ПАСЕ, Ягланд и подобные ему политически неграмотные депутаты занимаются тем, что приносят нормальные европейские критерии в жертву интересам армянского лобби, а в результате ставят себя в затруднительное положение», - сказал Гулиев

Отметим, что 11 октября на осенней сессии ПАСЕ были приняты доклады на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)