Состоялась жеребьёвка очередного чемпионата Европы по волейболу

2017-10-12 17:08 | www.apa.az | 3

Состоялась жеребьёвка отборочного цикла женского и мужского чемпионата Европы по волейболу 2019-го года. Как сообщает apasport.az, на мероприятии, проведённом сегодня в Люксембурге, стали известны соперники 50 команд.

26 мужских и 24 женские сборные начнут борьбу за путёвки на первенство континента, которое будет организовано через 2 года. На этой стадии Азербайджан будет представлен только мужской сборной.

Потому что подопечные Фаика Гараева завоевали право участия в Евро-2019, заняв 4-ое место на последнем женском чемпионате Европы в Азербайджане и Грузии, и не сыграют в этих отборочных матчах. По итогам Евро-2017 наряду с нашей сборной в следующем финальном турнире выступят Сербия, Голландия, Италия, Россия, Беларусь, Германия и Болгария. А Турция, Польша, Венгрия и Чехия примут участие в этом соревновании как хозяева площадки.

Чемпионат Европы впервые будет проведён с участием 24 команд, 12 его участников уже известны, а остальные определятся в играх, которые будут проведены в соответствии с результатами сегодняшней жеребьёвки. На эти 12 мест претендуют 24 команды.

Отборочный цикл стартует в августе следующего года, в нём сборные будут соревноваться в 6 группах по принципу проведения игр дома и в гостях. Команды, которые займут первые 2 места в каждой группе выйдут на Евро-2019.

Группа А: Бельгия, Израиль, Словения, Исландия

Группа В: Хорватия, Швейцария, Австрия, Албания

Группа С: Украина, Черногория, Греция, Норвегия

Группа D: Франция, Португалия, Грузия, Дания

Группа Е: Словакия, Финляндия, Эстония, Швеция

Группа F: Румыния, Испания, Латвия, Босния и Герцеговина

Наша мужская сборная по итогам жеребьёвки попала в группу G. Подопечные Фарида Джалалова встретятся с Грецией, Швецией и Люксембургом. Если учесть, что в последние годы наши волейболисты играют на равных со Швецией, то можно прогнозировать, что наша команда будет бороться со скандинавами за второе место. Фаворит нашей группы Греция. Если Азербайджану удастся выйти в следующий этап, это станет достижением в истории нашей команды, так как в отличие от женщин наши мужчины ещё ни разу не завоёвывали путёвку в финальный этап.

В отборочном цикле наша сборная сыграет с соперниками дома и в гостях.

26 участников отборочного цикла разбиты на 7 групп, в двух из них выступят по 3, а в пяти – по 4 сборные. В финальный этап выйдут победители групп и 5 команд с наилучшими показателями среди обладателей вторых мест. При сравнении показателей вторых команд 7 групп не будут учитываться результаты их игр со сборными, занявшими четвёртые места. Это связано с тем, что количество команд в группах неодинаково.

Финальный этап состоится во Франции, Словении, Бельгии и Голландии, 12 его участников уже известны. Кроме хозяев площадки в решающем этапе выступят, миновав отборочный цикл лучшие команды Евро-2017 – Россия, Германия, Сербия, Италия, Болгария, Чехия, Польша и Турция.

Группа А: Финляндия, Дания, Румыния

Группа В: Эстония, Латвия, Израиль

Группа С: Словакия, Черногория, Молдова, Исландия

Группа D: Португалия, Хорватия, Австрия, Албания

Группа Е: Испания, Беларусь, Норвегия, Грузия

Группа F: Украина, Македония, Венгрия, Швейцария

Группа G: Греция, Швеция, Азербайджан, Люксембург

Европейская конфедерация волейбола составила и календарь игр группового раунда. Отборочный цикл стартует 15-го августа 2018-го года, в том же месяце будут проведены и следующие 3 тура. Команды проведут встречи II тура 18-го или 19-го числа, игры III тура 22-го числа, матчи IV тура 25-26-го числа. Последние матчи отборочного цикла будут организованы в январе 2019-го года. Игры V тура будут проведены 5-го или 6-го числа, матчи VI тура 9-го числа.