Александр Васильев: Мехрибан Алиевa самая уникальная женщина, икона стиля! – ФОТО

2017-10-12 12:37 | www.oxu.az | 4

Буквально несколько дней назад историк моды, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев был в Баку, на открытии своей выставки, посвященной моде и модернизму шестидесятых, которую посетили в первый день больше тысячи гостей. Но жизнь популярного телеведущего не топчется на месте, она летит вперед семимильными шагами, и вот Александр Александрович уже в Москве, и за ним по третьему ярусу ХЦ «Сокольники» тянется длинный шлейф счастливо улыбающихся зрителей и видеоблогеров, которые стараются не упустить ни слова из его огненного рассказа…

Васильев рассказал о том, как нелегко ему удается добывать платья знаменитых актрис для своих коллекций: «Беда всех великих актрис – это их замечательные квартиры… После их смерти душеприказчики тут же затевают евроремонт для последующей сдачи в аренду или перепродажи. Чудом я успел перехватить наследие балерины Ольги Лепешинской. Мне сказали: приезжайте сегодня, приезжайте немедленно и мы отдадим вам 12 пакетов с ее нарядами. А весь гардероб Любови Орловой вынесли на помойку, представляете?!».

Двигаясь большим кораблем в толпе своих поклонников, Александр Васильев был нарасхват, но все-таки любезно нашел время для «Москва-Баку», чтобы рассказать о своей бакинской выставке, о первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и заинтриговать одной короткой фразой о том, какой станет тема его следующей выставки в Баку.

- Александр Александрович, согласно официальным сообщениям о вашей выставке в Баку «Модернизм и мода», на которой представлены работы всемирно известных кутюрье и личные вещи легендарных голливудских актрис, эта выставка уже успела попутешествовать по миру…

- Никогда и нигде она не путешествовала! Это абсолютное вранье! Эта выставка была сгенерирована Кириллом Гасилиным, нашим куратором, только для Баку, для Центра Гейдара Алиева. В том составе, в котором она представлена в Баку, она нигде не была представлена. Это мировая премьера! Ни в этом дизайне, ни в этом составе – многие экспонаты там показаны впервые, их никто никогда не видел!

- Там присутствуют платья Мэри Пикфорд, Глории Свенсон, Лесли Карон…

- И Майи Плисецкой. Добывать эти экспонаты очень трудно, это всегда с аукционов, и на такого рода вопросы я, честно говоря, устал отвечать!

- Но о вашем сотрудничестве с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой вы говорить, скорее всего, не устали...

- Это самая уникальная женщина, икона стиля! Очень изящная и очень любящая моду! Я безумно благодарен ей, что она позволяет людям, своему народу прикоснуться к тому, что может создать высокая мода. И моя выставка – это, можно сказать, реверанс в сторону такой любви, я очень-очень, безмерно благодарен!

Просвещение, образование, вкус – это, можно сказать, долг государственного деятеля, который конкретно исполняет Мехрибан Алиева в Азербайджане.

- Эта поездка в Баку оказалась для вас очень короткой.

- И очень насыщенной! Столько ужинов, столько фейерверков, столько потрясающих подарков, столько замечательных, новых друзей, новых запахов, новых впечатлений… Я с удовольствием вернусь туда!

- Как бакинцы все-таки отреагировали на вашу выставку?

- Так, как будто мы открывали Суэцкий канал! Это было что-то грандиозное, меня завалили цветами, каждый пытался сфотографироваться со мной, сделать селфи, это был взрыв Instagram!

- Что же особенно привлекало?

- Стиль. Танец. Свет. Образ женщины. Новизна! При всей своей парадоксальности, несмотря на то, что эта эпоха прошла пятьдесят лет назад!

- В этой эпохе мировой моды, словно в зеркале, отразилось покорение человеком космоса, почему же вы однажды сказали, что все закончилось высадкой американских астронавтов на Луне – что они нарушили, чему помешали?

- Просто пришла эпоха хиппи. А хиппи, дети Земли, дети цветов, они не хотели в космос, они хотели любить в джунглях. Поэтому мода совершенно изменилась.

- Вы обмолвились, что в Баку пройдет еще одна выставка, но вам не хотелось бы преждевременно раскрывать секреты. Может быть, заинтригуете, не раскрывая тайн?

- Да! Могу! Она будет посвящена… экологии.

A.C.

