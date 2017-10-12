Какие банки будут возвращать НДС в рамках II Бакинского шопинг-фестиваля?

2017-10-12 16:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках второго шопинг-фестиваля возврат НДС будут осуществлять семь банков, сказал в четверг на пресс-конференции заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекперов.

"В рамках второго шопинг-фестиваля число банков, осуществляющих возврат НДС, достигнет семи. К нам присоединились еще два банка - Международный банк Азербайджана и Azer Turk Bank", - отметил замминистра.

В ходе первого шопинг-фестиваля возврат НДС можно было осуществить в филиалах пяти банков – Kapital Bank, PASHA Bank, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Bank Silk Way и Азербайджанского промышленного банка.

При возврате средств в безналичной форме они садятся на счет в течение 10 дней.

В рамках первого шопинг-фестиваля только по счетам-фактурам, выписанным в торговом центре Port Baku, где сосредоточены крупные мировые бренды, был выплачен НДС в размере 788,76 тысячи манатов, что составляет около половины возвращенного в рамках фестиваля НДС.

Очередной Бакинский шопинг-фестиваль, цель которого превратить Баку в региональный центр торговли, пройдет с 15 октября по 15 ноября.

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система “Tax Free”. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами “Baku Shopping Festival - Tax Free”, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера “Baku Shopping Festival - Tax Free” не являются участниками системы Tax Free. Определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/банковский счёт.

В фестивале участвуют все магазины, рестораны и другие объекты, которые располагаются в Баку и на которых есть логотип Бакинского шопинг-фестиваля.

Отметим, что проведением Бакинского шопинг-фестиваля занимается Бюро конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма Азербайджана. Впервые Бакинский шопинг-фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Бакинский шопинг-фестиваль стимулирует увеличение оборота продаж, предоставляя выгодные условия шопинга и возможности развлекательного характера не только туристам, но и местным потребителям.

(Автор: Анвар Мамедов)