США планируют объявить о выходе из ЮНЕСКО

2017-10-12 16:10 | www.trend.az | 4

Власти США в ближайшие дни намерены объявить о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Это пока не официально, но это правда", - заявил один из источников агентства.

В среду журнал Foreign Polic сообщал, что решение выйти из ЮНЕСКО было принято с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации.

В декабре прошлого года газета Washington Post на источники сообщала, что законодатели в Конгрессе США рассматривают возможность выхода из таких организаций ООН, как ЮНЕСКО, после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, требующую от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. Примеру США последовал также Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.