Напряженность на киргизско-казахской границе

2017-10-12 12:44 | www.oxu.az | 4

Накануне на киргизско-казахской границе возникли проблемы с пересечением. На трех контрольно-пропускных пунктах скопились большие пробки и огромные очереди. Спустя сутки Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил, что связано это с профилактической пограничной операцией, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik.

Вечером 11 октября на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи премьер-министр КР Сапар Исаков переговорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. После этого глава казахского государства поручил своему правительству снять все вопросы с границей.

11 октября с 23:00 процедура пропуска граждан ускорилась, и в течение полутора часов все люди были пропущены. Однако в четверг с 8:00 пропуск снова замедлился. На КПП "Ак-Жол" вновь много людей и машин.

Н.О.