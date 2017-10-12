Борисовский завод медпрепаратов подписал контракт на поставку лекарств в Азербайджан

2017-10-12 16:16 | www.trend.az | 3

Борисовский завод медпрепаратов подписал контракт на поставку лекарств в Азербайджан на сумму $4 млн, сообщил журналистам заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин, отвечая на вопрос корреспондента Белта.

Контракт подписан по итогам XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения, которая прошла в Бакинском экспоцентре с 28 по 30 сентября. Белорусскую делегацию возглавлял министр здравоохранения Валерий Малашко.

"В рамках проводимой выставки были подписаны договорные отношения на поставку лекарственных средств в Азербайджан. Наибольший контракт подписан директором Борисовского завода медпрепаратов на сумму $4 млн", - сказал Виктор Шеин.