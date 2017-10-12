Готовится визит Путина в Иран 1 ноября

2017-10-12 16:18 | www.trend.az | 4

Визит президента РФ Владимира Путина в Иран готовится.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем 1 ноября саммите лидеров России, Ирана и Азербайджана в Тегеране, передает ТАСС.

"Визит президента готовится", - сказал он.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин, как планируется, до конца года совершит поездку в Иран, где пройдет трехсторонняя встреча в формате РФ, Иран, Азербайджан.

Первый трехсторонний саммит прошел в Баку в августе прошлого года. Тогда Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Роухани обсудили совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности, в частности, проект транспортного коридора "Север-Юг".